С 1 марта вступают в силу новые правила обучения медиков: что изменится

По его словам, нововведение направлено на решение кадрового дефицита в системе здравоохранения регионов. Обязательства коснутся только тех студентов, которые поступили на целевые места.
«Теперь студенты медицинских и фармацевтических специальностей должны будут отработать в обязательном порядке в медицинской организации, выдавшей такую квоту», — пояснил парламентарий РИА «Новости».
Если выпускник не выполнит условия договора, ему придётся компенсировать расходы на обучение и выплатить штраф в двукратном размере. Ответственность предусмотрена и для заказчика целевого обучения, если он не обеспечит трудоустройство.
Минздрав России определит перечень специальностей, где потребуется работа под наставничеством. Срок обязательной отработки будет зависеть от специальности и региона, но не превысит трёх лет.
Выпускники после первичной аккредитации должны работать под руководством наставника в клиниках, оказывающих помощь по госпрограммам. Только после этого специалисты смогут пройти периодическую аккредитацию.
Новые правила не затронут тех, кто завершил обучение или прошёл первичную аккредитацию до 1 марта 2026 года, а также ряд категорий ординаторов, переведённых на бюджет или лишившихся целевых договоров.
Парламентарий отметил, что закон поможет выпускникам сразу получить работу и практический опыт, а регионам придётся активнее конкурировать за молодых специалистов, предлагая дополнительные меры поддержки.
Напомним, все бюджетные места в российских вузах на медицинских и фармацевтических специальностях планируется перевести в категорию целевых. По данным Минздрава, для нарушителей условий соглашения предусмотрены серьёзные финансовые санкции. Выпускники будут обязаны отработать в медорганизациях, работающих по ОМС, в одном из регионов России. Максимальный срок в три года работы под руководством врача-наставника коснётся лишь ряда медицинских профессий, в частности речь идёт о сфере хирургии, онкологии и неонатологии.
