С 1 марта вступают в силу новые правила обучения медиков: что изменится

Напомним, все бюджетные места в российских вузах на медицинских и фармацевтических специальностях планируется перевести в категорию целевых. По данным Минздрава, для нарушителей условий соглашения предусмотрены серьёзные финансовые санкции. Выпускники будут обязаны отработать в медорганизациях, работающих по ОМС, в одном из регионов России. Максимальный срок в три года работы под руководством врача-наставника коснётся лишь ряда медицинских профессий, в частности речь идёт о сфере хирургии, онкологии и неонатологии.