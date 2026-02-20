В Омске скончался художник Геннадий Канунников

В Омске на 77-м году жизни скончался художник-живописец Геннадий Канунников. Об этом сообщили в региональном отделении «Союза художников России». Он работал в жанре пейзажа и натюрморта.
Живописец родился 8 марта 1949 года в деревне Богдановка Горьковского района. Геннадий Николаевич учился в Ростовском художественном училище им. М. Б. Грекова на живописно-педагогическом отделении.
Его произведения находятся в Городском музее «Искусство Омска», ООМИИ им. М. И. Врубеля, Либеров-центре, а также в частных собраниях Канады, Германии, Израиля, Америки и Польши.
Прощание с художником состоится в субботу, 21 февраля, в 14:00. Оно пройдёт в Храме святого Великомученика и целителя Пантелеимона по адресу: ул. Перелёта, 7 б.
Редакция Om1 Омск выражает соболезнования родным и близким Геннадия Николаевича.