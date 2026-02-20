Будущим омским педагогам придется сдавать профильный ЕГЭ вместо обществознания

Она также напомнила, что у вуза уже есть опыт проведения выпускных экзаменов для психолого-педагогических классов, где ребята решают педагогические задачи и пишут мотивационные письма. Этот опыт, по словам ректора, может быть использован при разработке новых вступительных испытаний.