Будущим омским педагогам придется сдавать профильный ЕГЭ вместо обществознания

Пресс-служба Министерства просвещения РФ в пятницу, 20 февраля 2026 года, сообщила об изменении вступительных испытаний для абитуриентов педагогических вузов. Согласно приказу, который вступит в силу 1 сентября 2026 года, поступающим на педагогические направления придется сдавать профильный ЕГЭ вместо обществознания.
Как пояснил глава ведомства Сергей Кравцов, нововведение коснется будущих учителей математики, физики, астрономии, информатики, химии, биологии, русского языка и литературы. Обществознание больше не будет приниматься в качестве обязательного экзамена — вместо него абитуриентам предстоит подтвердить знания по профильному предмету.
«Данная мера позволит студентам педагогических направлений еще в период обучения в вузе четко осознавать социальную значимость и востребованность выбранной ими профессии, а также сформирует у них уверенность в перспективах дальнейшего трудоустройства после получения диплома», — отметил министр.
В омских вузах инициативу оценили позитивно. Ректор Омского педагогического университета Наталья Макарова подчеркнула, что дополнительные испытания помогут отбирать наиболее мотивированных абитуриентов.
«В случае введения дополнительного вступительного испытания для программ подготовки будущих педагогов можно ожидать позитивных результатов: такие образовательные программы будут выбирать именно те студенты, которые осознанно и заблаговременно определили для себя путь в сфере педагогики», — прокомментировала Макарова.
Она также напомнила, что у вуза уже есть опыт проведения выпускных экзаменов для психолого-педагогических классов, где ребята решают педагогические задачи и пишут мотивационные письма. Этот опыт, по словам ректора, может быть использован при разработке новых вступительных испытаний.