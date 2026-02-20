Ричмонд
Минздрав предложил изменения в оформление больничных

Самозанятым россиянам могут разрешить оформлять больничные.

Самозанятым россиянам могут разрешить оформлять больничные. Минздрав подготовил проект приказа, который вносит изменения в порядок выдачи листков нетрудоспособности, следует из документа.

Согласно тексту, получить больничный смогут физлица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

«Приказываю: внести изменения в Условия и порядок формирования листков нетрудоспособности», — отмечается в документе.

Читайте также: «Россиянам напомнили, что больничный можно получить и для ухода за членами семьи».

