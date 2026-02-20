Российским туристам дали совет при стыковочных рейсах: что нужно знать

В «ловушку» с опозданиями на стыковочные рейсы при поездках часто попадают российские путешественники. Важно учитывать, что никто не застрахован от непредвиденных ситуаций. Об этом в беседе с РИА Новости россиян предупредил генконсул России в Гуанчжоу Юрий Теплов.
По его словам, в жизни может произойти всякое: перевозчик не застрахован от задержек, могут измениться погодные условия, произойти технические неполадки бортов или другие непредвиденные обстоятельства.
«Особого внимания заслуживает тема опозданий на стыковочные рейсы — та самая ловушка, в которую регулярно попадают тысячи путешественников, которые в попытке сэкономить время и средства приобретают не единые авиабилеты», — сказал Теплов.
Потому, заключил генконсул, если планируется поездка с несколькими пересадками, на стыковку лучше заранее закладывать три часа. Чтобы потом не огорчатся из-за испорченного отдыха.
