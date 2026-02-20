Психолог назвал признаки зависимости от интернета

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Отсутствие мотивации жить в реальном мире, сниженная чувствительность к удовольствию и желание отдыхать только в виртуальной среде могут быть признаками зависимости от интернета, заявил РИА Новости ассистент кафедры педагогики и медицинской психологии института психолого-социальной работы Сеченовского университета Андрей Неврюев.
«Когда человек заходит в сеть автоматически, не контролирует проведенное там время, раздражается, что не может поиграть, посидеть в телефоне — это еще не зависимость, а проблемное использование. А когда все это длится месяца два-три, уже не хочется делать что-то в реальном мире», — сказал Неврюев.
Он также отметил, что за рамками нормы стоит восприятие себя онлайн и офлайн, как разных людей. Такое отношение может приводить к вседозволенности и проблемам в реальной жизни. Чревато и растворение себя в онлайн-идентичности.
«Растворение в онлайн-идентичности и зависимость могут привести к высокому уровню тревожности, устойчивым и иногда не адаптивным формам поведения, потерям оффлайн-связей — кому захочется встречаться и уж тем более жить с человеком, который не поднимет голову от своей игры или телефона», — добавил собеседник агентства.