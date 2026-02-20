Партию подозрительного творога нашли под Волгоградом

В Волгоградской области обнаружили нарушения при оформлении документов на молочную продукцию. Речь идет о твороге, на который оформили электронный документ без указания обязательной информации, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Россельхознадзор.
Сотрудники использовали современные технологии — искусственный интеллект и аналитические модули системы «ВетИС». Именно они помогли выявить, что на одном из личных подсобных хозяйств в Калачевском районе ветеринарный специалист оформил документы на творог, но «забыл» указать процент жира и белка в продукте.
В результате ветеринарный специалист получил предупреждение в системе «ВетИС-Паспорт». Самому хозяйствующему субъекту также объявили предостережение. Его обязали впредь строго соблюдать все ветеринарные правила, чтобы избежать подобных нарушений в будущем.