Партию подозрительного творога нашли под Волгоградом

Ветеринарный специалист не указал важные данные о продукции.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области обнаружили нарушения при оформлении документов на молочную продукцию. Речь идет о твороге, на который оформили электронный документ без указания обязательной информации, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Россельхознадзор.

Сотрудники использовали современные технологии — искусственный интеллект и аналитические модули системы «ВетИС». Именно они помогли выявить, что на одном из личных подсобных хозяйств в Калачевском районе ветеринарный специалист оформил документы на творог, но «забыл» указать процент жира и белка в продукте.

В результате ветеринарный специалист получил предупреждение в системе «ВетИС-Паспорт». Самому хозяйствующему субъекту также объявили предостережение. Его обязали впредь строго соблюдать все ветеринарные правила, чтобы избежать подобных нарушений в будущем.