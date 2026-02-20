Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Афера с налоговым вычетом: уфимец хотел обворовать госбюджет, и теперь его ждет суд

Уфимец с фиктивными документами попытался похитить из госбюджета 1 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Калининского района Уфы утвердила обвинение 41-летнему мужчине, обвиняемому в покушении на мошенничество в крупном размере. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно версии следствия, уфимец предложил знакомым помочь оформить получение налогового вычета за дорогостоящее лечение, договорившись забрать часть суммы себе. Он подделал медицинские справки, заменив их на документы о более дорогих услугах, и приложил их к налоговой декларации.

Однако в ходе проверки налоговая служба выявила недостоверные сведения, и незаконный вывод из бюджета почти миллиона рублей удалось предотвратить.

Обвиняемый признал вину. Возбужденное против него уголовное дело направлено в Калининский районный суд Уфы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.