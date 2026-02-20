«Они стебутся»: Лазарев устроил скандал на шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»

20 февраля на телеканале «Россия» состоится премьера нового сезона шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!». Жюри во главе с певцом Сергеем Лазаревым выберет лучший коллектив страны.
Сообщается, что в первом выпуске артист не сдержит эмоций и поругается с одной из групп.
Так, артист возмутится из-за внешнего вида выступающих, их непрофессиональности и необработанного звука. Помимо этого, Лазарев также отметит враждебный настрой коллектива и неуважительное отношение к звездному гостю — певице Надежде Кадышевой.
— Я все время говорил про себя: «Я не понимаю, они стебутся?». Я не понимал вашего отношения к тому, что вы делаете на сцене. Я вообще не очень понял вашего настроя, он вообще немножко враждебный, как мне показалось, вы чуть-чуть будто с претензией вышли, — цитирует Сергея Лазарева Starhit.
