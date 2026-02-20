Ричмонд
Ространснадзор предостерег аэропорт Омска из-за прокола колеса лайнера

Случилось это в декабре прошлого года.

Источник: Комсомольская правда

Управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по СФО вынесло предостережение Омскому аэропорту имени Карбышева из-за инцидента 25 декабря 2025 года. Тогда один из лайнеров, находившихся в порту, проколол колесо.

«При рассмотрении обращения АО “АТК “ЯМАЛ” установлено, что 25.12. 2025 при послеполетном осмотре ВС RRJ-95 RA 073 на МС № 1 аэродрома Омск (Центральный) был обнаружен прокол металлической проволокой авиашины внешнего колеса левой основной стойки шасси. В соответствии с актом осмотра аэродромных искусственных покрытий в аэропорту Омск (Центральный) от 25.12.2025 на МС № 1 была обнаружена проволока от щетки автомобиля ПР-164”, — сказано в тексте предостережения.

Предостережение от контролирующего ведомства в данном случае является профилактической мерой.

Компания «Ямал» перевозит пассажиров из Омска на Север: в Новый Уренгой, Ноябрьск, Надым и Салехард.

Ранее мы писали, что в Омске аэропорт недоплатил своим 120 сотрудникам почти 4 миллиона рублей.