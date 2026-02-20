Ространснадзор предостерег аэропорт Омска из-за прокола колеса лайнера

«При рассмотрении обращения АО “АТК “ЯМАЛ” установлено, что 25.12. 2025 при послеполетном осмотре ВС RRJ-95 RA 073 на МС № 1 аэродрома Омск (Центральный) был обнаружен прокол металлической проволокой авиашины внешнего колеса левой основной стойки шасси. В соответствии с актом осмотра аэродромных искусственных покрытий в аэропорту Омск (Центральный) от 25.12.2025 на МС № 1 была обнаружена проволока от щетки автомобиля ПР-164”, — сказано в тексте предостережения.