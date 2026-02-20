Ричмонд
В Иркутской области усиливают меры, чтобы уберечь подростков от вербовки

Особый упор делают на работу с родителями.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области усиливают работу по защите молодежи от деструктивного влияния извне. В регионе фиксируют случаи, когда посторонние, в том числе из-за границы, пытаются склонить подростков к различным преступлениям. Чтобы предотвратить это, разрабатывают новые профилактические меры.

В школах и колледжах уже объясняют, какая ответственность грозит за преступления террористической направленности. Отдельно разбирают тему финансовой безопасности — как не стать соучастником мошенников. Для наглядности используют фильмы «Вербовка» (12+) и «Предательство» (12+), рекомендованные Генпрокуратурой.

Внеурочные занятия, памятные даты и различные проекты тоже заточены на формирование навыков безопасности. Особый упор делают на работу с родителями. В январе прошел региональный форум «Вместе о важном», а в школах области состоялось больше полутора тысяч родительских собраний, где говорили об угрозах и ответственности. Их посетили около 150 тысяч человек.

Кроме того, усиливают антитеррористическую защиту самих школ. Во время капремонтов устанавливают системы видеонаблюдения, сигнализации и оповещения. Также учебные заведения участвуют во Всероссийских учениях по отработке действий при ЧС.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 8-летняя девочка отдала мошенникам более 300 тысяч рублей, играя в онлайн-игру на мамином телефоне.