В Иркутской области усиливают меры, чтобы уберечь подростков от вербовки

Внеурочные занятия, памятные даты и различные проекты тоже заточены на формирование навыков безопасности. Особый упор делают на работу с родителями. В январе прошел региональный форум «Вместе о важном», а в школах области состоялось больше полутора тысяч родительских собраний, где говорили об угрозах и ответственности. Их посетили около 150 тысяч человек.