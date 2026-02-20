Английский блогер назвал столицу Сибири второй родиной

«Я решил воспользоваться этой возможностью и прилетел в Новосибирск. В первый день моего пребывания здесь шел снег, а незадолго до этого я посещал Владивосток, где было тепло. Конечно, я замерз, ведь вышел из самолета в шортах», — приводит Горсайт слова британца.
Эггертон, родившийся в Манчестере и проживший большую часть жизни под Бристолем, давно интересовался Россией и всем постсоветским пространством. В минувшем году он получил визу Беларуси, благодаря чему смог путешествовать по РФ.
«Мне очень понравился борщ, хотя в первый раз он показался невкусным. Но однажды я попробовал его на Кубани, и это было восхитительно. С тех пор часто заказываю суп в заведениях», — поделился гость.
В Новосибирске он живет уже несколько недель, успел посетить Бердск и планирует доехать до Искитима.
«Новосибирск я уже считаю своей второй родиной, хоть и провел здесь в общей сложности два-три месяца», — поделился он.
Уилл Эггертон добавил, что до конца действия его визы надеется также посетить Кавказ.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, как новосибирцев начали лечить от шопоголизма, также местный психолог дала советы против эмоционального выгорания, а логопед из Сибири назвала первые признаки будущих проблем с речью у ребенка. Также специалисты рассказали, как бороться с буллингом, и поведали о пользе сокращенного рабочего дня.