Экс-режиссёр новосибирского «Красного факела» поставил «Мастера и Маргариту» в Германии

Премьера нового спектакля известного новосибирского режиссёра Тимофея Кулябина состоится 21 февраля во Франкфуртском драматическом театре. В основу постановки лёг роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», однако зрителей ждёт неожиданное прочтение классики. В версии Кулябина и драматургов Ольги Федяниной и Александра Ляйффхайдта не будет ни Воланда, ни Мастера с Маргаритой, ни Иешуа Га-Ноцри с Понтием Пилатом. Центральными фигурами действия стали три следователя и поэт Иван Бездомный.
Кулябин, долгое время занимавший пост главного режиссёра новосибирского театра «Красный факел», покинул Россию после 24 февраля 2022 года. Позже в его социальных сетях появились фотографии с берлинского флешмоба в поддержку Украины.
В 2023 году отца Тимофея Кулябина Александра Кулябина задержали по обвинению в превышении полномочий и растрате. Поводом стала ежемесячная надбавка к зарплате сына в размере 88,6 тысячи рублей, прописанная в трудовом договоре. Следствие посчитало, что эта выплата не предусмотрена системой оплаты труда. В итоге Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил бывшего директора к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 300 тысяч рублей.
После отъезда режиссёра «Красный факел» исключил из репертуара все постановки Тимофея Кулябина, хотя многие из них были отмечены высшей национальной театральной премией «Золотая маска».