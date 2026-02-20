Экс-режиссёр новосибирского «Красного факела» поставил «Мастера и Маргариту» в Германии

Премьера нового спектакля известного новосибирского режиссёра Тимофея Кулябина состоится 21 февраля во Франкфуртском драматическом театре. В основу постановки лёг роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», однако зрителей ждёт неожиданное прочтение классики. В версии Кулябина и драматургов Ольги Федяниной и Александра Ляйффхайдта не будет ни Воланда, ни Мастера с Маргаритой, ни Иешуа Га-Ноцри с Понтием Пилатом. Центральными фигурами действия стали три следователя и поэт Иван Бездомный.