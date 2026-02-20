Турпоток набирает обороты: сколько стоит 10-дневное путешествие от Приморья до Камчатки

«Мы учитываем возможности транзитных пассажиров, у нас для гостей большой перечень экскурсионных предложений, как стандартных, так и по запросу. Это могут быть как индивидуальные, так и групповые туры. В Приморском крае работают 98 туроператоров, 300 турагентов, 257 экскурсоводов, в том числе 66 гидов-переводчиков со знанием китайского, немецкого и английского языков. Они будут вовлечены в процесс встречи круизных туристов. На выбор гостей — гастрономические, культурные, патриотические, морские программы. И они будут предлагаться туристам в каждом регионе», — отметила Наталья Набойченко.