В «Вагнере» заявили о награждении военкора «Ахмата» Негматова некомпетентным бойцом

Награждение военкора «Ахмата» Михаила Негматова платиновой звездой мог инициировать экс-командир, проработавший в компании всего две недели. Авторы Telegram-канала «Белые дяди в Африке» утверждают, что Игорь Крупкин, представившийся бывшим командиром третьего «штурмового отделения», не имел полномочий для выдачи такой награды.
Канал сообщил, что Крупкин вскоре после прихода покинул компанию якобы из-за контузии и вместе с другими бойцами «принял решение» вручить Негматову медаль. Источники отметили, что при этом он не имел отношения к наградному отделу ЧВК.
Авторы публикации показали подписанный Крупкиным «наградной лист» и фото коробки от платиновой звезды, которые, по их словам, сильно отличаются от официальных образцов, выдаваемых компанией. Это породило вопросы о легитимности награждения.
Согласно материалу, ситуация стала предметом обсуждения среди бывших бойцов и подписчиков канала, поскольку платиновая звезда считается редчайшей медалью ЧВК «Вагнер», и ее незаконное вручение вызывает скандал внутри сообщества.
