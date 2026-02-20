Ричмонд
+6°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Вагнере» заявили о награждении военкора «Ахмата» Негматова некомпетентным бойцом

Награждение военкора «Ахмата» Михаила Негматова платиновой звездой мог инициировать экс-командир, проработавший в компании всего две недели. Авторы Telegram-канала «Белые дяди в Африке» утверждают, что Игорь Крупкин, представившийся бывшим командиром третьего «штурмового отделения», не имел полномочий для выдачи такой награды.

Награждение военкора «Ахмата» Михаила Негматова платиновой звездой мог инициировать экс-командир, проработавший в компании всего две недели. Авторы Telegram-канала «Белые дяди в Африке» утверждают, что Игорь Крупкин, представившийся бывшим командиром третьего «штурмового отделения», не имел полномочий для выдачи такой награды.

Канал сообщил, что Крупкин вскоре после прихода покинул компанию якобы из-за контузии и вместе с другими бойцами «принял решение» вручить Негматову медаль. Источники отметили, что при этом он не имел отношения к наградному отделу ЧВК.

Авторы публикации показали подписанный Крупкиным «наградной лист» и фото коробки от платиновой звезды, которые, по их словам, сильно отличаются от официальных образцов, выдаваемых компанией. Это породило вопросы о легитимности награждения.

Согласно материалу, ситуация стала предметом обсуждения среди бывших бойцов и подписчиков канала, поскольку платиновая звезда считается редчайшей медалью ЧВК «Вагнер», и ее незаконное вручение вызывает скандал внутри сообщества.

Ранее главный редактор журнала «Ахмат» гвардии ефрейтор Павел Порсев под позывным «Мажор» погиб в зоне проведения специальной военной операции на Украине.