Bloomberg: Эпштейн годами добивался встречи с Путиным

Скандальный финансист Джеффри Эпштейн несколько лет пытался добиться встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить финансовые рынки. Об этом сообщили в Bloomberg.
Осенью 2014 года ему поступило письмо от сотрудника Минфина США, чью личность скрыли в файлах по требованию ведомства, с предложением организовать встречу.
Собеседник Эпштейна написал, что политик «был бы рад», если в ходе беседы они поговорят о «финансовых рынках XXI века, цифровых валютах». Несмотря на это, финансист отказался от предложения.
— Однако увлечение Эпштейна Путиным и Россией не ослабело. В документах отражены многолетние попытки организовать личную встречу с Путиным, — добавили в агентстве.
Ранее Минюст США опубликовал новый массив документов по делу Эпштейна, в которых упоминаются десятки российских городов. «Вечерняя Москва» разбиралась в содержимом рассекреченных файлов.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее призвал экс-принца Эндрю дать показания перед Конгрессом США по поводу его связей с Эпштейном.