Ричмонд
+6°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Эпштейн годами добивался встречи с Путиным

Скандальный финансист Джеффри Эпштейн несколько лет пытался добиться встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить финансовые рынки. Об этом сообщили в Bloomberg.

Скандальный финансист Джеффри Эпштейн несколько лет пытался добиться встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить финансовые рынки. Об этом сообщили в Bloomberg.

Осенью 2014 года ему поступило письмо от сотрудника Минфина США, чью личность скрыли в файлах по требованию ведомства, с предложением организовать встречу.

Собеседник Эпштейна написал, что политик «был бы рад», если в ходе беседы они поговорят о «финансовых рынках XXI века, цифровых валютах». Несмотря на это, финансист отказался от предложения.

— Однако увлечение Эпштейна Путиным и Россией не ослабело. В документах отражены многолетние попытки организовать личную встречу с Путиным, — добавили в агентстве.

Ранее Минюст США опубликовал новый массив документов по делу Эпштейна, в которых упоминаются десятки российских городов. «Вечерняя Москва» разбиралась в содержимом рассекреченных файлов.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее призвал экс-принца Эндрю дать показания перед Конгрессом США по поводу его связей с Эпштейном.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше