Солнце переживает один из самых спокойных периодов за последние месяцы

«Солнце находится в одном из самых спокойных состояний за последние месяцы. Интриг сейчас только две. Первая — упадет ли до самого нуля индекс активности, который сейчас составляет около 2 из 10 (для этого на Солнце не должно произойти ни одной, даже самой слабой, вспышки за 2 суток). И второе — получится ли увидеть звезду вообще без пятен», — говорится в сообщении.