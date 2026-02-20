Солнце переживает один из самых спокойных периодов за последние месяцы

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Солнце в настоящее время находится в спокойном состоянии, индекс активности звезды составляет около 2 баллов из 10. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«Солнце находится в одном из самых спокойных состояний за последние месяцы. Интриг сейчас только две. Первая — упадет ли до самого нуля индекс активности, который сейчас составляет около 2 из 10 (для этого на Солнце не должно произойти ни одной, даже самой слабой, вспышки за 2 суток). И второе — получится ли увидеть звезду вообще без пятен», — говорится в сообщении.
Уточняется, что вспышечная активность в ближайшие сутки ожидается низкая, а геомагнитная обстановка — спокойная.