В двух районах Воронежской области назначили новых прокуроров

Этим же приказом на должность прокурора Рамонского района назначен Сергей Маликов. 33-летний выпускник юрфака ВГУ работал в прокуратуре Семилукского и Рамонского районов, и в прокуратуре двух районов Воронежа — Железнодорожного и Левобережного. С апреля 2022 года был заместителем прокурора Рамонского района.