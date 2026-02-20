Ричмонд
В двух районах Воронежской области назначили новых прокуроров

Руководители надзорных ведомств сменились в Ольховатском и Рамонском районах.

Источник: пресс-службы воронежской прокуратуры

Приказом Генерального прокурора РФ от 19 февраля 2026 года № 140-к прокурором Ольховатского района Воронежской области назначен Павел Хохлов. 34-летний выпускник юрфака ВГУ в разное время трудился в надзорном ведомстве трех районов — Репьевского, Острогожского и Поворинского. С марта 2021 года был заместителем Острогожского межрайонного прокурора.

Этим же приказом на должность прокурора Рамонского района назначен Сергей Маликов. 33-летний выпускник юрфака ВГУ работал в прокуратуре Семилукского и Рамонского районов, и в прокуратуре двух районов Воронежа — Железнодорожного и Левобережного. С апреля 2022 года был заместителем прокурора Рамонского района.

Оба новоиспеченных прокурора женаты, воспитывают по одному несовершеннолетнему ребенку.