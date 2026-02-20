Умерла актриса Вероника Белковская

Народная артистка России Вероника Белковская скончалась в Екатеринбурге на 83-м году жизни. О смерти выдающейся актрисы сообщили в официальном аккаунте театра, где она прослужила почти полвека.
Белковская более 50 лет играла на сцене. В труппу Свердловской драмы она вступила в 1977 году и за 49 лет воплотила свыше 70 ролей. Среди самых ярких — Габи в «Восьми любящих женщинах», Белотелова в «Женитьбе Бальзаминова», Динка в «Корабле дураков» и Хелена Рубинштейн в «Мадам Рубинштейн».
Актерский путь Вероники Мечиславовны начался в студии при Куйбышевском драмтеатре. До приезда в Свердловск она служила в Хабаровске, Владивостоке, Ярославле и Нижнем Новгороде. Последний раз зрители видели её 2 октября 2025 года на юбилейном капустнике в честь 95-летия театра.
Коллектив выразил соболезнования родным и поклонникам таланта актрисы.
