Умерла актриса Вероника Белковская

Белковская более 50 лет играла на сцене. В труппу Свердловской драмы она вступила в 1977 году и за 49 лет воплотила свыше 70 ролей. Среди самых ярких — Габи в «Восьми любящих женщинах», Белотелова в «Женитьбе Бальзаминова», Динка в «Корабле дураков» и Хелена Рубинштейн в «Мадам Рубинштейн».