Американка Алиса Лю выиграла Олимпиаду в фигурном катании, россиянка Петросян — 6-я, а белоруска Сафонова — 26-я

Американка Лю выиграла Олимпиаду в фигурном катании, белоруска Сафонова — 26-я.

Источник: Комсомольская правда

Произвольная программа в одиночном фигурном катании у женщин на Олимпиаде в Милане завершилась победой американки Алисы Лю, которая в итоге набрала лучшую сумму баллов в сумме с короткой программой (226,79) и стала олимпийской чемпионкой.

Второе и третье место заняли японки Каори Сакамото (224,90) и Ами Накаи (219,16). Россиянка Аделия Петросян в произвольной программе упала с четверного тулупа и не смогла вмешаться в борьбу за медали. Она в сумме набрала 214,53 балла и заняла шестое место.

Белорусская фигуристка Виктория Сафонова ранее не отобралась в произвольную программу, заняв в короткой 26-е место из 29 участниц.

Ранее мы писали, что Дарья Домрачева показала, что делала и с кем встретилась на Олимпиаде в Италии.