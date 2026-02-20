Американка Алиса Лю выиграла Олимпиаду в фигурном катании, россиянка Петросян — 6-я, а белоруска Сафонова — 26-я

Второе и третье место заняли японки Каори Сакамото (224,90) и Ами Накаи (219,16). Россиянка Аделия Петросян в произвольной программе упала с четверного тулупа и не смогла вмешаться в борьбу за медали. Она в сумме набрала 214,53 балла и заняла шестое место.