В Новосибирске названы даты выходных в честь 23 февраля и 8 Марта

Международный женский день в 2026 году приходится на воскресенье. Выходной перенесут на понедельник, 9 марта. Следующая рабочая неделя тоже будет короткой.
Всего в производственном календаре на 2026 год значатся следующие праздничные дни:
7 января — Рождество,
23 февраля — День защитника Отечества,
8 марта — Международный женский день,
1 мая — Праздник Весны и Труда,
9 мая — День Победы,
12 июня — День России,
4 ноября — День народного единства.
Майские выходные будут короткими. 1 мая выпадает на пятницу, поэтому переносов не будет — отдыхаем 1, 2 и 3 мая. День Победы в этом году выпадает на субботу, выходной перенесут на понедельник, 11 мая.