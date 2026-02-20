«Ноги не ходят»: Актёр Андрей Гайдулян встревожил фанатов обращением с больничной койки

«Долго боролся с медсёстрами, чтобы мне разрешили шарики в палату притащить. Короче, их принесли, и меня даже не сфоткали. А у меня ноги не ходят сегодня (потому что под наркозом, ну понимаете), и я сам кое-как телефон поставил, сфоткался. Потом обратно за ним ползать, вы бы знали, какое это приключение!», — поделился актёр.