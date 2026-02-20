В России хотят изменить условия формирования больничных: подробнее

Изменения касаются условий и порядка оформления листков нетрудоспособности. Согласно предложенному проекту, их можно будет заполнять как в электронном виде, так и на бумаге. В документе указано, что листки нетрудоспособности будут доступны для физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».