В России хотят изменить условия формирования больничных: подробнее

Министерство здравоохранения РФ готовится изменить условия предоставления больничных листов. Предполагаемые изменения дадут возможность самозанятым получить листок нетрудоспособности. Об этом сказано в проекте приказа ведомства, который обнародован на портале проектов нормативных правовых актов и стал доступен агентству ТАСС.
Изменения касаются условий и порядка оформления листков нетрудоспособности. Согласно предложенному проекту, их можно будет заполнять как в электронном виде, так и на бумаге. В документе указано, что листки нетрудоспособности будут доступны для физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
Накануне Минздрав РФ изменил порядок наблюдения за пациентами, у которых психические расстройства стали следствием употребления наркотиков или спиртного. С 1 сентября 2026 года будут введут четыре группы наблюдения в зависимости от вида употребляемых веществ.