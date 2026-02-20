Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более чем на 10 часов задержан вылет самолета из Волгограда в Москву

Два рейса между Волгоградом и столицей отменены.

Источник: Комсомольская правда

С длительными задержками рейсов столкнулись пассажиры самолетов, курсирующих между Волгоградом и Москвой. Сначала непогода, потом беспилотная опасность, которую объявляли в Волгоградской области и из-за которой Росавиация вводила ограничения на полеты стали причинами того, что вылеты задержаны более чем на 10 часов. Утром 20 февраля в Волгограде началась регистрация на рейс, который должен был отправиться в Москву еще в 19.15 19 февраля. Задержка составит 11 часов.

Также готовится вылететь рейс «Аэрофлота», который планировали отправить вчера в 20.45. Еще два рейса между Волгоградом и столицей авиакомпания отменила. Пассажиров должны были предупредить об изменениях по смс. Незначительно задерживается прилет и вылет в Москву «Победы».