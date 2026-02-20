Более чем на 10 часов задержан вылет самолета из Волгограда в Москву

С длительными задержками рейсов столкнулись пассажиры самолетов, курсирующих между Волгоградом и Москвой. Сначала непогода, потом беспилотная опасность, которую объявляли в Волгоградской области и из-за которой Росавиация вводила ограничения на полеты стали причинами того, что вылеты задержаны более чем на 10 часов. Утром 20 февраля в Волгограде началась регистрация на рейс, который должен был отправиться в Москву еще в 19.15 19 февраля. Задержка составит 11 часов.