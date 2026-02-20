У омича забрали машину за пропуск GCL в правах

В Омске сотрудники Госавтоинспекции пресекли необычные нарушения — инструкторы по вождению управляли учебными автомобилями без средств коррекции зрения, хотя по состоянию здоровья обязаны были их использовать.
Как сообщили в полиции, при проверке документов выяснилось, что в водительских удостоверениях данных лиц присутствует отметка GCL (glasses or contact lenses), что означает обязательное использование очков или контактных линз во время управления транспортным средством. Однако, как уточнили в областной Госавтоинспекции, за рулем учебных автомобилей инструкторы находились без очков. В отношении водителей составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ — управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления.
Автомобили задержаны и помещены на специализированную стоянку. В Госавтоинспекции напомнили, что наличие отметки GCL в водительском удостоверении — не просто формальность. Управление машиной без очков или линз при наличии такой отметки считается нарушением и влечет административную ответственность.