У омича забрали машину за пропуск GCL в правах

Как сообщили в полиции, при проверке документов выяснилось, что в водительских удостоверениях данных лиц присутствует отметка GCL (glasses or contact lenses), что означает обязательное использование очков или контактных линз во время управления транспортным средством. Однако, как уточнили в областной Госавтоинспекции, за рулем учебных автомобилей инструкторы находились без очков. В отношении водителей составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ — управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления.