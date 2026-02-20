Парковки, торговля и цветы: за что чаще всего штрафуют жителей Владивостока

По итогам 2025 года сумма наложенных взысканий превысила 86,6 миллиона рублей, а только за первые месяцы 2026 года нарушителям уже выписано штрафов более чем на 12 миллионов. Всего за этот период было составлено свыше 50 тысяч протоколов об административных правонарушениях.