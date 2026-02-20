Парковки, торговля и цветы: за что чаще всего штрафуют жителей Владивостока

По итогам 2025 года сумма наложенных взысканий превысила 86,6 миллиона рублей, а только за первые месяцы 2026 года нарушителям уже выписано штрафов более чем на 12 миллионов. Всего за этот период было составлено свыше 50 тысяч протоколов об административных правонарушениях.
Как уточняют специалисты управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации Владивостока, основная масса нарушений связана с тремя категориями. Лидирует по количеству протоколов такое нарушение, как неправильное пользование платными муниципальными парковками, а также несоблюдение правил благоустройства, установленных местными властями. Замыкает тройку самых частых правонарушений незаконная торговля в не предназначенных для этого местах — на улицах, площадях и других общественных территориях.
Особое внимание городские власти уделяют сезонной нелегальной торговле. Ранее во Владивостоке уже увеличили штрафы за уличную торговлю вне специально отведенных мест до 100 тысяч рублей. Это напрямую касается предпринимателей, которые планируют торговать цветами на 8 Марта или новогодними елками в декабре. В преддверии весенних праздников специалисты администрации предупреждают: в период цветочной торговли пройдут совместные рейды административных комиссий и полиции. Нарушителей будут привлекать к ответственности вплоть до максимальных штрафов.