Ричмонд
+6°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

18-летнему россиянину удалили опухоль весом почти в 1 кг, о которой он даже не знал

В Приморском крае врачи провели сложную операцию 18-летнему пациенту, удалив новообразование надпочечника весом около килограмма. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Источник: Life.ru

Патологию впервые заподозрили во время профосмотра в Китае, где юноша учится и работает. После обследования в Приморском краевом центре диабета и эндокринных заболеваний диагноз подтвердился, и пациента направили на хирургическое вмешательство.

Как пояснили в ведомстве, из-за больших размеров и сложного расположения опухоль удалили вместе с поражённым надпочечником. Операцию провели сочетанным способом: сначала новообразование аккуратно отделили лапароскопически через небольшие проколы, затем извлекли через отдельный разрез. Такой подход позволил минимизировать травматичность и риски для пациента.

Медики отметили, что опухоли надпочечников часто протекают бессимптомно и обнаруживаются случайно. До профосмотра молодой человек даже не подозревал о наличии крупного новообразования.

«Уже через сутки после операции пациент чувствует себя хорошо. Функцию удалённого органа возьмёт на себя второй надпочечник», — добавили в минздраве.

Ранее врачи из больницы в столичной Коммунарке спасли парня с огромной и редкой опухолью в грудной клетке. Пациент прошёл четыре курса химиотерапии. Злокачественное образование проросло в лёгкое и магистральные сосуды, мешая нормальной работе органов.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.