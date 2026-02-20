18-летнему россиянину удалили опухоль весом почти в 1 кг, о которой он даже не знал

Как пояснили в ведомстве, из-за больших размеров и сложного расположения опухоль удалили вместе с поражённым надпочечником. Операцию провели сочетанным способом: сначала новообразование аккуратно отделили лапароскопически через небольшие проколы, затем извлекли через отдельный разрез. Такой подход позволил минимизировать травматичность и риски для пациента.