БПЛА уничтожили в Каменске-Шахтинском утром 20 февраля

Утром 20 февраля воздушную атаку отразили в Каменске-Шахтинском, был уничтожен БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале оперативно сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — добавил Юрий Слюсарь.
Также, информации властей, прошедшей ночью воздушную атаку отразили в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области.
