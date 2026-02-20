Ричмонд
БПЛА уничтожили в Каменске-Шахтинском утром 20 февраля

Губернатор сообщил о новой воздушной атаке в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Утром 20 февраля воздушную атаку отразили в Каменске-Шахтинском, был уничтожен БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале оперативно сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — добавил Юрий Слюсарь.

Также, информации властей, прошедшей ночью воздушную атаку отразили в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области.

