Милей и Орбан пели и танцевали на первом заседании Совета мира

В Сети появились кадры с президентом Аргентины Хавьером Милеем и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на первом заседании Совета мира. Их в четверг, 19 февраля, распространили в Telegram-канале Zvezdanews.
На видео видно, как политики радостно общаются, поют и танцуют вместе. На них оглядывался и президент FIFA Джанни Инфантино, которому пришлось сидеть на ряд впереди.
Ранее лидер США Дональд Трамп сообщил, что группа стран внесла более семи миллиардов долларов в бюджет Совета мира.
Первое заседание Совета мира под руководством Трампа прошло 19 февраля в Вашингтоне. В нем приняли участие представители более 20 государств мира.
Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, в свою очередь, сообщила, что политик не смог посетить первое заседание в США.
На мероприятии также отсутствовал российский лидер Владимир Путин. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, МИД России по-прежнему прорабатывает эту тему.