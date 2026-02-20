В Госдуме призвали отказаться от бахил в больницах

Первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев выступил против обязательного использования бахил посетителями медицинских организаций, отметив, что их что их применение «создает больше проблем, чем пользы».
По словам парламентария, бахилы уместны только в так называемых чистых помещениях — операционных, реанимациях и других зонах с повышенными требованиями к стерильности.
«Я лично категорически против применения бахил… В обычной жизни бахилы создают больше проблем: они теряются, из них выливается грязь, о них запинаются, на них поскальзываются», — отметил он в беседе с ТАСС.
В качестве альтернативы Башанкаев предложил оборудовать входные группы больниц и поликлиник грязезащитными трапами и ковриками. Он считает, что такой подход поможет эффективнее бороться с загрязнениями.
При этом депутат признал, что внедрение подобных решений потребует дополнительных затрат. Однако, по его словам, в перспективе это окажется экономически выгоднее.
«Это гораздо выгоднее, чем тратить деньги на бахилы и собирать большое количество грязи во входных группах и самих больницах. Бахилы — это способ донести грязь в больнице максимально далеко от входа», — подчеркнул он.
Тем временем Министерство здравоохранения РФ разрабатывает новые правила выдачи больничных листов. Планируется, что самозанятые граждане смогут оформлять больничные.