Каждый третий россиянин за последний год читал книгу о ВОВ

Никогда не читали и не слушали книги о Великой Отечественной войне 7% россиян: чаще такие люди встречаются среди тех, кому 25−34 года (13%), среди не занятых (12%), а также тех, кто в целом мало читает или не читает совсем (15%)", следует из результатов опроса.