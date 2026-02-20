В Иркутской области состоялось вручение Почетных знаков имени дважды Героя СССР Афанасия Белобородова. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Законодательного собрания Приангарья, торжественная церемония прошла впервые. Награды получили Игорь Сеченов и Александр Расторгуев.
— Эта общественная награда присуждается не за выслугу лет и не по должности, а за веление души и сердца. Она создана для того, чтобы отметить труд людей, для которых, как и для Афанасия Павлантьевича, защита Отечества стала делом всей жизни, — сказал председатель ЗС. региона Александр Ведерников.
Игорь Сеченов известен как преподаватель и активный деятель. Его экспедиции в Монголию по поиску и перезахоронению останков советских солдат времен Великой Отечественной войны стали важным вкладом в увековечение их подвига.
Александр Расторгуев — создатель военно-исторического музея, руководит подготовкой бойцов по огневой подготовке, военно-полевой медицине и другим дисциплинам. Он отметил, что награда имени Афанасия Белобородова будет вручена сыну легендарного полководца, символизируя уважение к воинским традициям.