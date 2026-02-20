В Госдуме предложили отказаться от бахил в больницах

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил, что бахилы в больницах и поликлиниках приносят больше вреда, чем пользы. По его мнению, более эффективным решением будут грязезащитные трапы и коврики на входе.
По его мнению, бахилы обоснованно использовать в чистых помещениях — операционных и реанимации.
«В обычной жизни бахилы создают больше проблем: они теряются, из них выливается грязь, о них запинаются, на них поскальзываются», — сказал депутат в беседе с ТАСС.
Парламентарий также признал, что внедрение альтернативных методов защиты от загрязнений потребует значительных затрат, однако, по его мнению, это более выгодно, чем тратить средства на бахилы и убирать грязь в больницах.
Он также назвал бахилы лучшим способом занести грязь в больницу как можно дальше от входа.
Татьяна Картавых