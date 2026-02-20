В Госдуме предложили отказаться от бахил в больницах

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил, что бахилы в больницах и поликлиниках приносят больше вреда, чем пользы. По его мнению, более эффективным решением будут грязезащитные трапы и коврики на входе.