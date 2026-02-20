В Ставрополе ликвидировали готовившего теракт на День защитника Отечества

В Ставрополе сотрудники ФСБ ликвидировали агента Киева, намеревавшегося совершить подрыв здания государственного фонда поддержки участников специальной военной операции в День защитника Отечества. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Сообщается, что мужчина самостоятельно изготовил взрывное устройство, приобрел для него необходимые комплектующие и успел оборудовать тайник, в котором разместил подготовленные материалы.
При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление. В ответ сотрудники ФСБ открыли огонь, в результате чего злоумышленник был ликвидирован.
«Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет», — отметили в ЦОС.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала агентов Киева, готовивших покушение на участника СВО в Югре.