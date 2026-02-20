В Ставрополе ликвидировали готовившего теракт на День защитника Отечества

В Ставрополе сотрудники ФСБ ликвидировали агента Киева, намеревавшегося совершить подрыв здания государственного фонда поддержки участников специальной военной операции в День защитника Отечества. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.