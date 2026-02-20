Новосибирская горнолыжница Алиса Иванова завоевала медали на Чемпионате России

Воспитанница новосибирской спортшколы по горнолыжному спорту и сноуборду Алиса Иванова привезла пять медалей с Чемпионата и Первенства России. Соревнования среди спортсменов с нарушением слуха прошли в ГЛЦ «Абзаково» в Башкортостане. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Новосибирской области.
В Первенстве России Алиса заняла первые места в слаломе и супер-гиганте, а также стала второй в супер-комбинации. На Чемпионате страны она взяла золото в слаломе и бронзу в супер-гиганте.
Тренирует спортсменку Валерий Комков.