Новосибирская горнолыжница Алиса Иванова завоевала медали на Чемпионате России

Спортсменка с нарушением слуха взяла три золота, серебро и бронзу в соревнованиях.

Источник: Комсомольская правда

Воспитанница новосибирской спортшколы по горнолыжному спорту и сноуборду Алиса Иванова привезла пять медалей с Чемпионата и Первенства России. Соревнования среди спортсменов с нарушением слуха прошли в ГЛЦ «Абзаково» в Башкортостане. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Новосибирской области.

В Первенстве России Алиса заняла первые места в слаломе и супер-гиганте, а также стала второй в супер-комбинации. На Чемпионате страны она взяла золото в слаломе и бронзу в супер-гиганте.

Тренирует спортсменку Валерий Комков.