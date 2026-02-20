Ричмонд
На центральных улицах Москвы закрывали движение транспорта

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Движение автотранспорта в Москве временно закрывали на ряде центральных улиц. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

Источник: Агентство «Москва»

«Движение временно закрыто на улице Тверская в районе дома 19 по направлению в центр; в Большом Путинковском переулке», — говорится в сообщении.

Позднее в ведомстве сообщили о восстановлении движения.