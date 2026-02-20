Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоруска сожгла в печке кошелек с 500 долларами и пойдет под суд

В Беларуси будут судить женщину, которая случайно сожгла 500 долларов в печке.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Пинска сожгла кошелек с 500 долларами. Подробности рассказали в УВД Брестского облисполкома.

В милицию обратился 52-летний житель Пинского района. Мужчина рассказал, что ехал за покупками, но оказался в больнице, где его срочно прооперировали. Выздоровев, среди вещей он не обнаружил кошелек, в которым было около 2000 белорусских рублей в эквиваленте.

Правоохранители провели расследование и установили, что кошелек с деньгами белоруса украла 48-летняя экс-работница больницы. Пинчанка в тот день работала последний день в медучреждении и посчитала, что ее кражу не раскроют.

Фигурантка забрала деньги из кошелька, а само портмоне сожгла в печке. При этом женщина не знала, что в маленьком кармашке кошелька лежали еще 500 долларов, и сожгла их тоже. Украденные деньги она потратила.

Женщину будут судить за кражу (ч.1 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси). Часть денег она вернула владельцу.

Ранее Генпрокуратура назвала три самые коррумпированные сферы в Беларуси.

Еще Минтруда сказало о повышении пенсий в Беларуси.