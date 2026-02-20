Белоруска сожгла в печке кошелек с 500 долларами и пойдет под суд

Жительница Пинска сожгла кошелек с 500 долларами. Подробности рассказали в УВД Брестского облисполкома.
В милицию обратился 52-летний житель Пинского района. Мужчина рассказал, что ехал за покупками, но оказался в больнице, где его срочно прооперировали. Выздоровев, среди вещей он не обнаружил кошелек, в которым было около 2000 белорусских рублей в эквиваленте.
Правоохранители провели расследование и установили, что кошелек с деньгами белоруса украла 48-летняя экс-работница больницы. Пинчанка в тот день работала последний день в медучреждении и посчитала, что ее кражу не раскроют.
Фигурантка забрала деньги из кошелька, а само портмоне сожгла в печке. При этом женщина не знала, что в маленьком кармашке кошелька лежали еще 500 долларов, и сожгла их тоже. Украденные деньги она потратила.
Женщину будут судить за кражу (ч.1 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси). Часть денег она вернула владельцу.
Ранее Генпрокуратура назвала три самые коррумпированные сферы в Беларуси.
Еще Минтруда сказало о повышении пенсий в Беларуси.