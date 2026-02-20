Саров пока не планируют открывать для паломников. В ближайшее время вопрос поднимать не будут, однако в будущем такое развитие событий возможно, рассказал на встрече с журналистами митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.
Сейчас в Саров организуются централизованные паломнические поездки — ими занимается нижегородская епархия. Нужно заранее подать заявку и предоставить паспортные данные, а после дожидаться одобрения, чтобы попасть в группу.
Сама епархия имеет желание предоставить верующим возможность приобщиться к святыням закрытого города, однако конкретные сроки решения этого вопроса пока неизвестны. Это связано с соображениями государственной безопасности.
Напомним, что Саров имеет статус закрытого города. Здесь сосредоточена значительная часть ядерного потенциала страны, поэтому его строго охраняют. Чтобы попасть в город, необходимо получить разрешение от местной администрации или же быть родственником проживающего там человека.
В то же время Саров привлекает паломников. В конце XVII столетия на берегу местной реки стали селиться монахи, а затем образовался мужской монастырь Саровская пустынь. Сейчас в регионе активно развивается проект по созданию паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров».
