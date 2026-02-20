Железнодорожник из Омска получил государственную награду

За многолетний добросовестный труд Петров неоднократно отмечался различными наградами, в том числе удостоен звания «Почётный железнодорожник». Помимо профессиональных достижений, он внёс весомый вклад в развитие спорта: на протяжении многих лет активно способствовал популяризации хоккея среди работников железной дороги в Омске.