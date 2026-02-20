Железнодорожник из Омска получил государственную награду

Указом Президента России Владимира Путина бывший начальник моторвагонного депо Омск Александр Петров удостоен почётного звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».
Профессиональный путь Александра Петрова на железнодорожном транспорте длился почти 45 лет. Значительную часть карьеры он посвятил работе машинистом, а на протяжении последних 14 лет успешно руководил моторвагонным депо.
За многолетний добросовестный труд Петров неоднократно отмечался различными наградами, в том числе удостоен звания «Почётный железнодорожник». Помимо профессиональных достижений, он внёс весомый вклад в развитие спорта: на протяжении многих лет активно способствовал популяризации хоккея среди работников железной дороги в Омске.
В 2025 году Александр Петров завершил трудовую деятельность и ушёл на заслуженный отдых.