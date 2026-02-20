Масленицу в Перми отметят массовым обливанием водой

Пермь станет местом проведения акции «Быть здоровым — это модно!». Десятки пермяков отметят Масленицу массовым обливанием водой. Пермь поддержат еще не менее 70 городов России.
Организатором экстремального начинания станет пермский клуб «Тонус». Пермские моржи уверены, что холодная вода бодрит, омолаживает и отлично объединяет людей. Они решили проверить свои постулаты реальным делом.
Принять участие в акции сможет каждый желающий, для этого необходимо лишь пройти регистрацию. Обливаться водой будут в «Экстрим Парке» Перми на ул. Екатерининской, 181 с 13:00 22 февраля.
Масленичная неделя в этом году началась в 16 февраля. В Перми центральной площадкой массовых мероприятий на Масленицу станет ледовый городок «Легенды Пармы» на эспланаде.