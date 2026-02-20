Из Омска с апреля запускают рейсы в крупный восточный город

Добавим, самолет из Омска в Улан-Удэ был запущен авиакомпанией «Рэд Вингс» в прошлом году, однако потом рейсы пропали из расписания. При этом авиасообщение между городами было включено в перечень субсидируемых маршрутов, утвержденных Росавиацией на 2026 год.