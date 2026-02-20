Ричмонд
Из Омска с апреля запускают рейсы в крупный восточный город

Омский аэропорт сообщил о старте продажи билетов на апрель и май в столицу Республики Бурятия — Улан-Удэ, который входит в Дальневосточный федеральный округ.

Источник: Freepik

С помощью прямого рейса можно в том числе попасть на восточный берег озера Байкал. Перелеты между Омском и Улан-Удэ стартуют с 4 апреля 2026 года.

Отмечается, что вылеты будут осуществляться по субботам по следующему расписанию:

— вылет из Омска — в 00:55, прибытие в аэропорт Улан-Удэ — в 06:15 местного времени, время в пути составит 3 часа 20 минут;

— вылет из Улан-Удэ — в 07:15, прибытие в Омск — в 09:00 местного времени, время в пути составит 3 часа 45 минут.

Добавим, самолет из Омска в Улан-Удэ был запущен авиакомпанией «Рэд Вингс» в прошлом году, однако потом рейсы пропали из расписания. При этом авиасообщение между городами было включено в перечень субсидируемых маршрутов, утвержденных Росавиацией на 2026 год.