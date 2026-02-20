Износ троллейбусной сети в Ростове приблизился к 100%

Администрация Ростова-на-Дону в настоящее время ищет программы, которые помогут восстановить пути и приобрести новые троллейбусы. В частности, была подана заявка в «ДОМ.РФ» на обновление контактной сети, тяговых подстанций и обновление подвижного состава. Эти меры направлены на обеспечение стабильного функционирования маршрута № 6, соединяющего центр города с Северным жилым массивом.