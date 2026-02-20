Вандалов, разбивших «умную» остановку, разыскивает полиция Владивостока

Действия дебоширов попали на камеру наблюдения, судя по записи, погром устроили подростки. Примерное время совершения противоправных действий — 23:49 19 февраля (такие дата и время отображаются на информационном табло «умной» остановки).
На место происшествия уже выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции произвели осмотр и теперь опрашивают очевидцев, изучают записи камер видеонаблюдения. Проверка продолжается, итоговое решение будет принято по её результатам.
К расследованию подключилась и компания «Цифровое Приморье», которая установила во Владивостоке несколько десятков «умных» остановочных павильонов, включая разбитый. Такие павильоны оборудованы роутерами Wi-Fi, что выручало горожан прошлым летом, когда в городе начали глушить мобильный интернет из соображений безопасности.