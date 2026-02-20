Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вандалов, разбивших «умную» остановку, разыскивает полиция Владивостока

Сегодня в социальных сетях была распространена информация о повреждении неустановленными вандалами павильона автобусной остановки «Дом ветеранов» на улице Маковского во Владивостоке, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Действия дебоширов попали на камеру наблюдения, судя по записи, погром устроили подростки. Примерное время совершения противоправных действий — 23:49 19 февраля (такие дата и время отображаются на информационном табло «умной» остановки).

На место происшествия уже выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции произвели осмотр и теперь опрашивают очевидцев, изучают записи камер видеонаблюдения. Проверка продолжается, итоговое решение будет принято по её результатам.

К расследованию подключилась и компания «Цифровое Приморье», которая установила во Владивостоке несколько десятков «умных» остановочных павильонов, включая разбитый. Такие павильоны оборудованы роутерами Wi-Fi, что выручало горожан прошлым летом, когда в городе начали глушить мобильный интернет из соображений безопасности.