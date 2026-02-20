Сплошную рубку леса запретили вокруг особо охраняемых территорий в Приморье

Как рассказали в ведомстве, прокуратура провела проверку исполнения законодательства об ООПТ в крае. В результате нее были выявлены нарушения, в частности, в регламентах 10 лесничеств, где защитные леса были отнесены к категории эксплуатационных. Такое отнесение допускало возможность проведения сплошных рубок.