Сплошную рубку леса запретили вокруг особо охраняемых территорий в Приморье

Как рассказали в ведомстве, прокуратура провела проверку исполнения законодательства об ООПТ в крае. В результате нее были выявлены нарушения, в частности, в регламентах 10 лесничеств, где защитные леса были отнесены к категории эксплуатационных. Такое отнесение допускало возможность проведения сплошных рубок.
При этом значительная часть этих территорий является местом обитания животных и произрастания растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Поэтому ведомство обратилось в Приморский краевой суд с административным исковым заявлением для сохранения экологических систем и соблюдения установленного режима охраны.
Суд удовлетворил требования прокурора. Лесничествам необходимо будет исключить положения, относящие леса на ООПТ к эксплуатационным, а также способы их использования, не соответствующие их целевому назначению.
Напомним про еще один крупный конфликт между бизнесом и экологами: разработку золоторудного месторождения вблизи границ Сихотэ-Алинского заповедника. Для реализации проекта инвестор хочет изменить границы охранной зоны и снять защитные участки леса. В заповеднике возможные последствия называют не иначе как катастрофой.