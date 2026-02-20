Ричмонд
Полиция проверяет информацию о нападении трёх доберманов на девушку

По словам матери пострадавшей, сначала собаки набросились на домашнего питомца, а затем покусали и хозяйку.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке полиция разбирается в обстоятельствах нападения трех доберманов на девушку в Первомайском районе города. Об этом инциденте на улице Новожилова правоохранители узнали из публикаций в соцсетях.

Но, как сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, также в дежурную часть отдела полиции № 2 по Владивостоку позвонил горожанин и рассказал, что на улице Новожилова три собаки набросились на девушку. В результате нападения она получила травмы разной степени тяжести.

Как ранее писали «АиФ-Приморье», инцидент произошел, когда девушка выгуливала свою собаку. В тоже время три добермана без поводков и намордников гуляли рядом с женщиной, которую свидетели называют их предполагаемой хозяйкой.

По словам пострадавшей, сначала псы напали на её домашнего питомца. Когда девушка попыталась заступиться за собаку, доберманы покусали и ее. Причём покусали так сильно, что бригада скорой помощи отвезла пострадавшую в больницу.

Мать пострадавшей через популярный городской паблик обратилась к неизвестных ей владельцам животных с просьбой выйти на связь и оставила в публикации свой номер телефона. Теперь и полиция выясняет, кто же является хозяевами опасных доберманов. Правоохранители опрашивают свидетелей и устанавливают обстоятельства произошедшего. По итогам проверки в ведомстве намереваются принять законное и обоснованное решение.