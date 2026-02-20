Полиция проверяет информацию о нападении трёх доберманов на девушку

Мать пострадавшей через популярный городской паблик обратилась к неизвестных ей владельцам животных с просьбой выйти на связь и оставила в публикации свой номер телефона. Теперь и полиция выясняет, кто же является хозяевами опасных доберманов. Правоохранители опрашивают свидетелей и устанавливают обстоятельства произошедшего. По итогам проверки в ведомстве намереваются принять законное и обоснованное решение.