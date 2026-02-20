Часть рабочей силы в Молдове составляют иностранцы: Наших граждан вынуждают уезжать за границу, а их места занимают мигранты из Азии

«На 1 января 2026 года впервые количество иностранцев в Молдове превысило 50 000. Пять лет назад их было около 20 000. Сейчас ежегодно число растет примерно на 4 500−5 000 человек. У нас уже нет собственной рабочей силы. Наши компании конкурируют не между собой, а с Германией и Италией. При разнице в зарплате в два раза люди уезжают», — отметил экономист Вячеслав Ионицэ в эфире программы «Contrasens».