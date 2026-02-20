Часть рабочей силы в Молдове составляют иностранцы: Наших граждан вынуждают уезжать за границу, а их места занимают мигранты из Азии

«На 1 января 2026 года впервые количество иностранцев в Молдове превысило 50 000. Пять лет назад их было около 20 000. Сейчас ежегодно число растет примерно на 4 500−5 000 человек. У нас уже нет собственной рабочей силы. Наши компании конкурируют не между собой, а с Германией и Италией. При разнице в зарплате в два раза люди уезжают», — отметил экономист Вячеслав Ионицэ в эфире программы «Contrasens».
Экономист подчеркнул, что все больше молодых людей покидают страну еще до выхода на рынок труда, и причина оттока — не только зарплаты, но и стремление к лучшей жизни. В этих условиях экономика Молдовы начинает зависеть от работников из других регионов мира, в основном из Азии.
«Часть работает сезонно, в строительстве и сельском хозяйстве, но около 20% останутся в Молдове постоянно. Мы не знаем, как их интегрировать культурно и социально. Существуют культурные, религиозные и бытовые различия, и это нужно обсуждать. Их число будет продолжать расти. Вопрос в том, что мы будем делать с этими людьми в долгосрочной перспективе», — добавил Ионицэ.
Эксперт уточнил, что на данный момент около 7% рабочей силы составляют иностранцы, и примерно 40 000 из них фактически работают в экономике. Это явление будет усиливаться на фоне сокращения численности активного населения и нехватки работников в таких секторах, как строительство и сельское хозяйство.
