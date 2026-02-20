Перечень экзаменов для поступления в педвузы изменится в Ростовской области

По словам министра, при поступлении на направления по профилям «Математика», «Физика/астрономия», «Информатика», «Химия», «Биология», «Русский язык», «Литература» «больше не будет приниматься ЕГЭ по обществознанию в качестве обязательного вступительного испытания». Вместо этого поступающим нужно будет сдать профильный предмет.