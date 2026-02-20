Перечень экзаменов для поступления в педвузы изменится в Ростовской области

В Ростовской области, как и по всей стране, с 1 сентября 2026 года изменится перечень экзаменов для абитуриентов педагогических вузов. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, передает агентство РИА Новости.
По словам министра, при поступлении на направления по профилям «Математика», «Физика/астрономия», «Информатика», «Химия», «Биология», «Русский язык», «Литература» «больше не будет приниматься ЕГЭ по обществознанию в качестве обязательного вступительного испытания». Вместо этого поступающим нужно будет сдать профильный предмет.
Новый подход должен улучшить шансы будущих учителей на успешное трудоустройство после окончания вуза.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.