Создано более бюджетное и эффективное устройство для одного из видов химиотерапии

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Специалисты Сеченовского университета разработали модифицированный картриджный пистолет для применения при внутрибрюшной аэрозольной химиотерапии под давлением (PIPAC-терапия). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета, отметив, что новое устройство дешевле и эффективнее классического инжектора.
«Чтобы ни клиницисты, ни пациенты не зависели от поставок и высокой стоимости, сотрудники кафедры факультетской хирургии № 2 им. Г. И. Лукомского решили заменить инжектор, [который используется при внутрибрюшной аэрозольной химиотерапии под давлением] на модифицированный картриджный пистолет. Новый девайс прошел предварительную апробацию на лабораторных животных», — приводятся в сообщении слова директора клиники факультетской хирургии № 2 Сеченовского университета Татьяны Хоробрых.
Внутрибрюшная аэрозольная химиотерапия под давлением (PIPAC-терапия) применяется у пациентов с III и IV стадиями рака желудка. Метод заключается в распылении химиопрепарата внутри брюшной полости пациента.
Уточняется, что обновленное устройство стоит в разы дешевле аналога и более тщательно орошает брюшную полость химиопрепаратом. «Значительное снижение себестоимости оборудования для проведения PIPAC-терапии и локализация его производства сделают данную процедуру более доступной для пациентов, в том числе в регионах» — подытожила Хоробрых.