Создано более бюджетное и эффективное устройство для одного из видов химиотерапии

«Чтобы ни клиницисты, ни пациенты не зависели от поставок и высокой стоимости, сотрудники кафедры факультетской хирургии № 2 им. Г. И. Лукомского решили заменить инжектор, [который используется при внутрибрюшной аэрозольной химиотерапии под давлением] на модифицированный картриджный пистолет. Новый девайс прошел предварительную апробацию на лабораторных животных», — приводятся в сообщении слова директора клиники факультетской хирургии № 2 Сеченовского университета Татьяны Хоробрых.