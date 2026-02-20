Врач Аслам назвала опасное количество чая в сутки

Врач Ниса Аслам назвала суточную норму чая, превышение которой может серьезно повлиять на здоровье. Об этом в четверг, 19 февраля, рассказали в Metro.
Ранее допустимой дозой считалось около четырех-пяти чашек напитка в день. Однако исследование, проведенное медиком, показало, что в сутки стоит пить не больше трех-четырех чашек.
По ее словам, если превысить подобный показатель, то организм человека начнет ощущать опасное воздействие кофеина.
Несмотря на это, в небольших количествах чай оказывает противовоспалительный эффект. Он заметен, если у людей исходный уровень воспаления был высоким.
При этом Аслам подчеркнула, что чай не заменяет лекарства, но способен повлиять на то, как организм реагирует на воспалительный стресс, передает издание.
