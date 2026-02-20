Ричмонд
Неизвестный самолет США пролетел над территорией России

Неизвестный американский самолет пролетел над территорией России. Об этом стало известно из сервиса Flightradar. Его регистрационный номер и принадлежность не отображаются на трекинговых сервисах.

По данным наблюдателей, судно вылетело из Вашингтона и относится к правительственным или военным.

В настоящий момент самолет продолжает полет над воздушным пространством Казахстана, передает сервис.

Ранее американские военные зафиксировали неподалеку от Аляски два российских бомбардировщика Ту-95, два истребителя Су-35 и самолет-разведчик А-50. По данным Североамериканского командования ПВО, воздушные суда находились в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски.

До этого американский военный самолет Boeing WC-135R ВВС подал сигнал бедствия Squawk 7700 на подлете к берегу Великобритании. Судно вылетело с военно-воздушной базы Милденхолл в Саффолке, Англия, в 07:21 по местному времени. Затем самолет направился в сторону Норвегии, где развернулся и на подлете к побережью острова Норфолк подал сигнал бедствия.

