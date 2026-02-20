Неизвестный самолет США пролетел над территорией России

До этого американский военный самолет Boeing WC-135R ВВС подал сигнал бедствия Squawk 7700 на подлете к берегу Великобритании. Судно вылетело с военно-воздушной базы Милденхолл в Саффолке, Англия, в 07:21 по местному времени. Затем самолет направился в сторону Норвегии, где развернулся и на подлете к побережью острова Норфолк подал сигнал бедствия.